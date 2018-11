Kommen tut gut

Einfach zu kommen, kann eine angespannte Situation entspannen. Am Samstag hat der Männerchor Bad Saulgau seinen Eintritt ins Schwabenalter im Restaurant am Markt gefeiert. Dazu eingeladen waren neben der Initiatorin und ersten Dirigentin Beate Rimmele „alle“ drei Nachfolger. In den illustren Kreis hatte sich auch Christian Vogt gesellt. Sie erinnern sich: Das war jener Dirigent, der die Abtrennung des Kinder- und Jugendchor Vocis imago von der Chorgemeinschaft Haid zumindest unterstützt, wenn nicht gar betrieben hatte, und dem Männerchor diesen gemischten Chor zuschlagen wollte. Im März vergangenen Jahres hatte die Weigerung des Männerchores, dieses Manöver mitzumachen zum wenig freundlichen Abschied des Dirigenten vom Männerchor geführt. Zum Jubiläum folgte Christian Vogt der Einladung und ließ sich wieder sehen. „Alle haben sich sehr gefreut, dass er gekommen ist“, hörte man anschließend Teilnehmer sagen. Eine gute Taktik zur Entspannung, können wir da nur sagen.