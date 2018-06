Kommen, kaufen, Klima schützen

Friedrichshafen - „Carrotmob“ auf dem Schlemmermarkt am kommenden Samstag: Die Siebtklässler der Gemeinschaftsschule Schreienesch (GMS) wollen andere zum Einkaufen beim „Eine Welt“-Laden animieren. Im Gegenzug soll der Weltladen in Klimaschutz investieren. Das Projekt „Carrotmob macht Schule“ ist ein bundesweites Programm, bei dem Schüler zum Thema Klimawandel aktiv werden.

Die Schüler aus der Klasse 7b der Gemeinschaftsschule Schreienesch haben dieses Jahr viel zum Thema Klimawandel und Klimaschutz gelernt. Grund dafür ist das Projekt „Carrotmob macht Schule“, an dem verschiedene Schulklassen bundesweit teilnehmen können. Kern des Programms ist der „Carrotmob“ - eine Aktion, bei dem sich viele Menschen in einem ausgesuchten Ladengeschäft treffen und einkaufen. Mit den Einnahmen investiert der Laden in Maßnahmen für den Klimaschutz.

Bei der Klasse 7b der GMS laufen momentan schon die letzten Vorbereitungen für den Carrotmob am kommenden Samstag. So viele Menschen wie möglich sollen an diesem Tag beim „Eine Welt“-Laden in Friedrichshafen einkaufen gehen. „Wir werden auch einen Stand auf dem Schlemmermarkt haben. Da wird es Kuchen und Getränke geben. Außerdem werden wir Stellwände aufstellen, auf denen Infos zum Klimawandel und zum Klimaschutz stehen“, erklärt eine Schülerin, die beim Projekt mitgeholfen hat.

„Normalerweise können nur Schüler ab der achten Klasse beim Carrotmob mitmachen, weil die Initiatoren davon ausgehen, dass die Schüler das nicht organisiert bekommen. Ich habe aber meinen Schülern vertraut, dass sie das schaffen“, sagt Desiree Schuh, Lehrerin der 7b. Jede Woche kümmert sich die Klasse eine Unterrichtsstunde um das Projekt. Die Schüler haben beispielsweise Experimente zum Thema Klimawandel gemacht und das Theaterstück „Die kleine Klimaprinzessin“ eingeübt und vorgestellt. Auch beim „Eine Welt“-Laden waren die Schüler aktiv. Zusammen mit einem professionellen Energieberater haben sich die Schüler den Laden genauer angesehen und Energiefresser entdeckt. „Wir haben eine Liste mit den Geräten erstellt, die zu viel Strom brauchen.“, erklärt einer der Jugendlichen. Auch die Stadt ist über das Projekt informiert: „Wir waren beim Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit und haben dort das Projekt vorgestellt“, erklärt einer der Schüler. Man merkt, dass die Schüler von der Aktion überzeugt sind.

Lehrerin Desiree Schuh hätte nicht erwartet, dass das Projekt so gut bei den Kindern ankommt: „Ich dachte zuerst, dass die Klasse das Projekt ablehnt. Aber die Kids waren sofort Feuer und Flamme. Ich bin stolz, dass sie das so gut gerockt haben.“

Das Projekt wird übrigens durch Potzblitz! von der Zeppelin-Stiftung und der Stadt Friedrichshafen gefördert, das junge Forscher bekanntmachen soll. Durch die Unterstützung von Potzblitz! und „Carrotmob macht Schule“ konnten die Schülerinnen und Schüler die Stellwände und T-Shirts für ihren Carrotmob zulegen.