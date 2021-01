Kommen Einreiseverbote? Mutationen treiben die Politik um

Eine Leiche ist am Mittwoch in einem Weingartener Studentenwohnheim aufgefunden worden. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch Nachmittag auf SZ-Anfrage.

Um wen es sich handelt, ob ein Tötungsdelikt oder ein Suizid vorliege, dazu machte Daniela Baier von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Ravensburger Polizeipräsidiums keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittle noch, sagte Baier.

Näherer Umstände zu dem Vorfall würden im Laufe des Donnerstags bekannt gegeben werden.