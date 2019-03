Kommandowechsel bei der Feuerwehr Niederstaufen

Am liebsten hätten die rund 60 Feuerwehrmänner und -frauen, die am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus in Niederstaufen zur Generalversammlung zusammengekommen waren, ihn noch gerne für sechs weitere Jahre als Kommandanten behalten. Doch Markus Elbs wollte nicht mehr. Auch sein Stellvertreter, Dietmar Sohler, trat nach ebenfalls 18 Jahren Dienst in der Kommandoebene nicht mehr zur Wahl an. Damit kommt es bei der Freiwilligen Feuerwehr Niederstaufen zu einem Generationswechsel in der Führungsebene, denn mit dem neugewählten Kommandanten Marc Strutz und dem neuen Vize Robin Krause nehmen jetzt deutlich jüngere Kameraden das Ruder in die Hand.

Elbs begründete seinen Verzicht auf Wiederwahl vor allem mit Zeitmangel, versprach aber gleichzeitig, die Truppe weiterhin mit Rat und Tat zu unterstützen. In seinem Bericht für das abgelaufene Jahr sprach der scheidende Kommandant, was das Einsatzgeschehen betrifft, von einem „normalen und eher ruhigen Jahr“. Es gab lediglich einen Brand zu löschen. Wie bei der Feuerwehr inzwischen üblich waren die Einsätze mit technischer Hilfeleistung (THL) weitaus zahlreicher, denn dafür mussten die Kameraden gleich neunmal ausrücken. Neben einer Brandwache kam es auch zu Tierrettungen, beispielsweise eine Katze vom Baum holen. Darüber hinaus verwies Elbs auf 16 absolvierte Übungen und zahlreiche Fortbildungen.

Stolz auf Kinderfeuerwehr

Mit einem Blick auf das laufende Jahr ging der Kommandant auf den geplanten Neubau eines Feuerwehrhauses ein. Dieses soll am Dorfplatz bei der alten Schule errichtet werden. Während man das Thema Lärmschutz nach weitgehend positivem Echo aus dem Landratsamt wohl in den Griff bekommen könne, sei der Denkmalschutz ein echtes Problem, so Elbs. Denn bei Planung und Bau der neuen Feuerwache müsse Rücksicht auf ein vorhandenes Bodendenkmal aus der Römerzeit Rücksicht genommen werden, was die Bauzeit wohl erheblich verzögern dürfte. Abschließend verwies er nicht ohne Stolz darauf, dass man eine „top-ausgebildete Jugendfeuerwehr“ habe und Niederstaufen die „einzige Gemeinde mit einer Kinderfeuerwehr im Landkreis“ sei.

Wie sehr sich die Niederstaufener Wehrleute ein neues Feuerwehrhaus wünschen, machte anschließend auch Vereinsvorstand Ulrich Häußler klar. Dabei erinnerte er den ebenfalls anwesenden Sigmarszeller Bürgermeister und Feuerwehr-Dienstherrn Jörg Agthe an seine Rede vom vorigen Jahr, als dieser gesagt habe, „wir brauchen ein neues Feuerwehrhaus“. Ferner berichtete der Vorstand von einem „regen Vereinsleben“ im Jahr 2018 und verwies unter anderem auf den Skiausflug, den Besuch des Meckatzer Frühlingsfestes oder auch das mittlerweile 5. Elfmeterturnier, das einige tausend Euro in die Vereinskasse gespült habe.

Aktuell zählt die Ortsfeuerwehr 42 aktive Mitglieder, was für ein kleines Dorf wie Niederstaufen „beachtlich“ sei, so Häußler weiter. Mit 16 Mitgliedern, davon vier Mädchen und zwölf Burschen, müsse sich die Jugendfeuerwehr auch nicht verstecken. Und mit aktuell sieben Mitgliedern (drei Mädchen, vier Buben) berge auch die Kinderfeuerwehr weiteres Potenzial für den Nachwuchs. In diesem Zusammenhang lobte Häußler auch ausdrücklich die Arbeit von Jugendwart Florian Fischer sowie die Beauftragten von Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr, Robin Krause und Johanna Schlichte.

Neubau: Geduld gefragt

Bei der anschließenden, mit Stimmzettel durchgeführten Wahl der neuen Kommandanten fungierte Bürgermeister Agthe als Wahlleiter. Das Ergebnis war eindeutig: Von den insgesamt 41 Wahlberechtigten erhielt Marc Strutz 40 Ja-Stimmen, eine Stimme war ungültig. Damit wurde der bisherige Kassenprüfer nahezu einstimmig zum neuen Kommandanten der Feuerwehr Niederstaufen gewählt. Mit 39 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen schnitt auch der bisherige Jugendbeauftragte Robin Krause hervorragend: Er ist neuer stellvertretender Kommandant.

Bevor Bürgermeister Agthe und Kreisbrandinspektor Wolfgang Endres die Versammlung mit Grußworten abschließen konnten, musste noch ein ganz Großer für seine Verdienste um die Niederstaufener Wehr geehrt werden: Robert Steur. Seit bereits 40 Jahren als aktiver Feuerwehrmann dabei, hat er auch die 2017 gegründete Kinderfeuerwehr mit initiiert. Für seine Leistungen erhielt er nicht nur eine Dankurkunde und eine Flasche Wein, sondern auch noch einen Gutschein für einen Aufenthalt im Freizeit- und Erholungszentrum der Bayerischen Feuerwehren, zusammen mit seiner Frau Gabi.

Mit den Worten „Wir müssen noch einige Steine aus dem Weg räumen“ griff Agthe in seiner Rede ebenfalls das Thema „Neues Feuerwehrhaus“ auf. Neben dem „Damoklesschwert“ Bodendenkmal, welches das Bauvorhaben erheblich in die Länge ziehen könnte, bringe der Grunderwerb eine weitere Hürde mit sich. Hier seien die Gespräche noch im Gange. Insgesamt werde alles etwas länger dauern und damit auch mehr Geld kosten. „Die Aussichten sind gut“, tröstete der Bürgermeister die Feuerwehrler. Allerdings müssten sie sich noch ein Weilchen gedulden, denn seiner Einschätzung nach werde der Neubau „realistisch betrachtet nicht vor dem Jahr 2023 fertiggestellt“.