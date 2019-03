Komforth-Traumtor entscheidet schwaches Spiel

Der VfL Mühlheim ist wieder in der Erfolgsspur. Eine Woche nach dem deutlichen 0:5 gegen den FC Holzhausen siegte der Fußball-Landesligist beim SV Nehren 2:1 (1:1). „Die Punkte sind brutal wichtig“, meinte Mühlheims Trainer Maik Schutzbach nach dem Spiel auf überschaubarem Niveau.

Während der 90 Minuten schafften es beide Mannschaften nicht, Ruhe in ihre Aktionen zu bekommen. „Es war zerfahren. Ein Spiel mit vielen Ballverlusten“, bilanzierte Schutzbach das unruhige Hin und Her, das Andreas Komforth mit einem sehenswerten Fernschuss aus 25 Metern (69.) für die Gäste entschied. Den Führungstreffer der Mühlheimer durch Maximilian Bell (25.) hatte Benedikt Rammeiser (43.) mit einem berechtigten Foulelfmeter für Nehren zwischenzeitlich ausgeglichen.

Auf dem großen Platz in Nehren hatten die Gäste die erste Chance. Aber Kai Stelter brachte den Ball nach einer Ecke nicht im Kasten unter. Nach 25 Minuten war es dann aber soweit. Simon Bauer hatte sich mit einer Einzelaktion auf der rechten Seite durchgesetzt und aus dem Halbfeld eine Flanke in den Rücken der SV-Abwehr geschlagen. Scheinbar hatte Michael Geiger, Torhüter des Gastgebers, damit nicht gerechnet. Er machte sich zu spät auf den Rückweg in seinen Kasten, sodass Maximilian Bell ihn mit einem Kopfball aus 16 Metern überwinden konnte. „Er hat gesehen, dass der Torwart zu weit vor dem Tor stand. Aber er musste auch den Kopf nehmen. Das war die einzige und richtige Möglichkeit“, sagte Schutzbach.

Schlecht verteidigt: VfL-Spieler verlassen sich auf Nebenmann

Trotz der Führung wurde das Spiel der Gäste nicht kontrollierter. „Wir haben nicht diszipliniert verteidigt“, monierte der Mühlheimer Coach, der mitansehen musste, wie sich der Ausgleich anbahnte. Seine VfL-Kicker hätten sich immer mehr auf den Nebenmann verlassen. „Es war klar, irgendwann rutscht einer durch.“ Leidtragender war in der 43. Minute dann Sören Lurz. Er traf im Fallen einen Gegenspieler im Strafraum. „Bei dem Kontakt ist es Elfmeter“, stellte Schutzbach klar. Allerdings könnte zuvor ein Mühlheimer – ohne dass es der VfL-Trainer gesehen hatte – gefoult worden sein.

In der Pause stellte Schutzbach dann um, sein Team spielte fortan im 4-2-3-1-System. „Wir haben vorher im Mittelfeld eine Route gehabt“, sagte er. Weil es auf dem großen Platz schwer gewesen sei, die äußeren Mittelfeldspieler von Nehren gut zu verteidigen, habe er umgestellt. „Das hat dann auch besser funktioniert“, meinte Schutzbach. In der Folge hatten beide Mannschaften Phasen, in denen sie dem 2:1 näher waren. Für das Tor sorgte dann Andreas Komforth. Nach einem Eckball nahm er den Abpraller aus 25 Metern direkt und setzte den Hüftdrehschuss rechts neben dem Pfosten in die Maschen.

In der Schlussphase hatte Mühlheim noch durch Max Drössel und Maximilian Bell Chancen auf das 3:1. Trotz einer Eckball-Serie von sieben, acht Versuchen der Gastgeber brachte der VfL den Vorsprung über die Zeit. „Das war kein gutes Spiel, wir sind mit der Leistung auch nicht zufrieden. Aber wir werden uns für den Sieg nicht entschuldigen. Gegen Holzhausen haben wir nach einem guten Spiel richtig auf die Schnauze bekommen. Jetzt nehmen wir die Punkte mit“, sagte Schutzbach, der von einem großen Schritt in Richtung Klassenerhalt sprach.