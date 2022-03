Komasaufen: Kampagne „bunt statt blau“ in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg (sz) - Kunst gegen Komasaufen: Unter diesem Motto hat die DAK-Gesundheit ihre Kampagne mit Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ zur Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen in Ravensburg gestartet. Vergangenes Jahr belegte eine Schülerin vom Technischen Gymnasium Ravensburg den dritten Platz im land. Unterstützt wird die Kampagne für Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren durch Gesundheitsminister Manne Lucha. „Noch immer trinken viele Kinder und Jugendliche sprichwörtlich, bis der Arzt kommt. Der Rückgang in Zeiten der Corona-Pandemie war ein positives Signal. Wir wollen aber verhindern, dass schon bald ein Nachholeffekt einsetzt und die Einlieferungen ins Krankenhaus wieder sprunghaft ansteigen“, sagt Ute Spiess-Kaplan Chefin der DAK-Gesundheit in Ravensburg. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 30. April. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.dak.de/buntstattblau