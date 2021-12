Kolumnist Quintus Scheble hat Wünsche für den Ellwanger Bahnhof

Lieber Weihnachtsmann, dieses Jahr habe ich einen zugegebenermaßen nicht nur unverschämt großen, sondern auch äußerst ungewöhnlichen Wunsch an Dich. Und falls Du nur Bahnhof verstehst, so hast Du durchaus richtig verstanden. Denn just um dieses Ellwanger Denkmal dreht sich meine Mail.

Was war unter seinem Dach nicht schon alles untergebracht? Das Verkehrsamt, ein Kiosk, eine Wirtschaft, eine Gepäckausgabe, in Glanzzeiten sogar zwei analoge Fahrkartenschalter – auch wenn einer davon meist unbesetzt war. Zudem drangen vorübergehend appetitliche Düfte in den uhr- und anzeigelosen Wartebereich, als sich hier eine Bäckereifiliale niedergelassen hatte. Was heute noch existiert, ist ein gut sortiertes Fachgeschäft für Zeitungen, Bücher, Tabakwaren und manches mehr. Bahntickets und ausgesprochen freundliche Reiseinformationen, die es bislang im sogenannten ServicePoint gab, die sollen jedoch leider, leider bald Geschichte sein. Der Dienst schließt zum Jahresende.

Apropos Geschichte. Mit dem Thema Eisenbahn machte die Stadt wiederholt schlechte Erfahrungen. Erinnere Dich nur, dass in den 1860er-Jahren erwogen wurde, die Abzweigung der Bahnstrecke nach Nördlingen vom Ellwanger Bahnhof aus vorzunehmen und dadurch die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie zu fördern. Zum Zuge, im wahrsten Sinne, kam dann aber Goldshöfe. Selbst das Geschäft mit Modelleisenbahnen ging der Stadt flöten. Verkaufte doch der damals in Fachkreisen weithin bekannte Blechspielzeugfabrikant August Lutz seine Firma samt Gebrauchsmustern, etwa für eine schienengebundene Eisenbahn, 1891 an die Göppinger Gebrüder Märklin & Cie. Wer weiß, was aus einer Spielzeugproduktion in Ellwangen geworden wäre!

Indes, Du wolltest meine konkreten Wünsche erfahren. Sie lauten:

Eine Fahrkartenverkaufsstelle von Mensch zu Mensch.

Persönliche Auskünfte, zum Beispiel darüber, dass der Zug heute einmal keine Verspätung hat.

Intercityzüge im Stundentakt und in beide Fahrtrichtungen.

Eine Gleisüber- oder unterführung zur Straße An der Jagst, gemäß der auf Ellwanger City-Bussen prangenden Werbekampagne „Ellwangen an die Jagst!“.

Ist das zu viel verlangt? Wenn Du und Deine irdischen Helfer das alles nicht bis Heilig Abend realisieren können, ein bisschen Luft ist drin, aber spätestens bis 2026. Dann nämlich findet in Ellwangen die Landesgartenschau statt. Und ein Bahnhof, das ist Dir als Weitgereistem zweifellos geläufig, hat für eine umwelt- und verkehrsbewusste Stadt nicht nur enorme strukturelle Bedeutung, er zählt auch zu ihren Visitenkarten.

Das wär’s für heuer, lieber Weihnachtsmann. Ansonsten bin ich wunschlos glücklich. Jedenfalls, was den Ellwanger Bahnhof betrifft.