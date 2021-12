Kolpingsfamilie Tuttlingen gedenkt Adolph Kolping

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr in den ersten Dezembertagen gedenkt das Kolpingwerk dem seligen Adolph Kolping für dessen Wirken. Üblicherweise begeht auch die Kolpingsfamilie Tuttlingen diesen Tag bei geselligem Beisammensein.

Wie nahezu alle übrigen Veranstaltungen des Jahres hat aber die Corona-Pandemie auch den Gedenktag überschattet. So waren weder die vorweihnachtliche Begegnung noch die Geselligkeit möglich. Dennoch ließ es sich Vorsitzende Christiane Raidt nicht nehmen, langjährige Mitglieder für deren Treue zu ehren. So wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft im Kolpingwerk Stefan Hermle, Frank Eiberle, Gabriele Gützkow und Jens Wolker (die drei Letztgenannten in Abwesenheit) mit der Kolpingnadel in Silber geehrt. Mittlerweile seit 60 Jahren sind Kurt Irmler und Bernhard Walterspacher Mitglied der Kolpingsfamilie. Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden Hubert Eisen und jeweils in Abwesenheit Herbert Hauser und Roland Herb geehrt. Die Vorsitzende dankte allen Geehrten für deren langjährige Treue zur Kolpingsfamilie Tuttlingen. Die Tradition der Ehrungen bedeute nicht nur, auf Vergangenes zurückzublicken, sondern diese Auszeichnungen als Ansporn zur weiteren aktiven Mitarbeit zu nehmen. Diesen Appell richtete sie auch an die übrigen Anwesenden in der Kirche Maria Königin.