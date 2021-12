Kolpingsfamilie begeht Gedenktag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist eine schöne Tradition der Kolpingsfamilie, den Gedenktag im Advent zu begehen. Zu diesem Anlass trafen sich die Mitglieder der Kolpingsfamilie am 2. Adventsonntag zu einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St.Ludwig in Lindau-Aeschach. Den Festgottesdienst zelebrierte Präses Pfarrer Wolfgang Bihler. Nach der Segnung der Ehrennadeln überreichte Präses Pfarrer Wolfgang Bihler und der 1. Vorsitzende Thomas Dirmeier den anwesenden Jubilaren die Ehrennadeln und Urkunden.

In diesem Jahr konnten drei Mitglieder für 25 Jahre, drei Mitglieder für 40 Jahre und ein Mitglied für 65 Jahre treue Mitgliedschaft geehrt werden.

Auch in diesem Jahr musste leider im Anschluss an den Festgottesdienst das gemeinsame Frühstück ausfallen, was alle sehr bedauerten. Vor der Kirche wartete eine kleine Überraschung für die Mitglieder. Es wurde Glühwein ausgeschenkt und dazu gab es für jeden eine kleine Packung Lebkuchen.

So hoffen die Mitglieder der Kolpingsfamilie, dass im nächsten Jahr wieder ein schöner Gedenktag gefeiert werden kann.