Kolpingladen Solisatt erhält 750 Euro von der Bürgerstiftung Aulendorf

Durch eine Spende der Bürgerstiftung Aulendorf in Höhe von 750 Euro an den Kolpingladen Solisatt Aulendorf ist es möglich geworden, jedem Bedürftigen, der in diesen Tagen dorthin zum Einkaufen kommt, eine Weihnachtstüte zu schenken.

Vom Spendengeld wurden in den Aulendorfer Geschäften Lebensmittel eingekauft, hat Solisatt in einer Pressenotiz erklärt. Das Team des Kolpingladens füllte die Tüten hauptsächlich mit Grundnahrungsmitteln (Zucker, Butter, Eier) sowie Leckereien wie Schokolade, Lebkuchen, Sahne und Fleisch. Grundgedanke aller Beteiligten bei dieser Aktion war es, zur Weihnachtszeit gerade den Menschen eine besondere Freude zu bereiten, die sich diese Lebensmittel übers Jahr am wenigsten leisten können.

Anne Ruile und Klaus Thaler, Vorstände der Bürgerstiftung, kamen persönlich beim Kolpingladen vorbei, schauten sich die vorbereiteten Tüten an und informierten sich genauer über die Abläufe und Aktionen der Einrichtung.