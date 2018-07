Kolpingfamilie unterstützt Kinderhospiz

Die Kolpingfamilie hat nicht nur des am 4. Dezember 1865 in Köln verstorbenen Gründers des Kolpingwerkes, Adolph Kolping, gedacht, sondern auch mit einer Spende den Kinderhospizdienst des Malteser Hilfsdienstes unterstützt. Es gab einen satten Scheck über 1000 Euro.

Präses Pfarrer Martin Danner zelebrierte am Kolpinggedenktag in der Pfarrkirche Sankt Vitus den Gottesdienst, in dem das Gebet „Vater Unser“ im Mittelpunkt stand, und Joachim Gschwender begleitete an der Orgel. Vorsitzender Erwin Müller begrüßte im Vitusheim nicht nur viele Mitglieder der Kolpingfamilie, sondern auch Michaela Müller vom Schwäbisch Gmünder Malteser Hilfsdienst. Sie ist neben Katharina Steck und Markus Zobel einer der drei Ansprechpartner beim Malteser Kinderhospizdienst zum Thema Kind, Sterben und Trauer. Dessen hilfreiche Arbeit der Betreuung von schwer erkrankten Kindern, deren Geschwistern und Eltern und die Nachsorge nach dem Tod eines Kindes beruht überwiegend auf der Mitarbeit ehrenamtlicher Helfer.

Michaela Müller freute sich sehr, als die drei Mitglieder Linda Schmidt, Hanna Ziegler und Julian Krockenberger der Jugendtheatergruppe der Jagstzeller Kolpingfamilie und Vorstand Erwin Müller ihr einen Scheck in Höhe von 1000 Euro übergaben. Es war der Erlös der diesjährigen Aufführung des Stücks „Tintenherz“, das vom Jugendtheater gezeigt wurde.

Präses Pfarrer Martin Danner und Erwin Müller ehrten danach noch Alfons Riedmüller, Hans Köder, Hermann Schiele und Josef Hald für ihre 60-jährige Mitgliedschaft in der Kolpingfamilie. Lorenz Erhard wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Clemens Rettenmeier sowie Siegfried Unser und Alois Vees für 40 Jahre Treue. (hbl)