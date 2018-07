Kolpingfamilie ehrt Mitglieder

Zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie und im Kolpingchor sind im Mittelpunkt der Feierstunde zum Kolpinggedenktag gestanden. Der Gedenktag begann mit einem feierlichen Gottesdienst, der vom Kolpingchor unter Leitung von Franz Xaver Klotzbücher mitgestaltet wurde.

In seiner Begrüßung betonte der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Aalen, Martin Joklitschke, dass „das Kolpingbanner zum Ausdruck bringe, dass wir in der Öffentlichkeit und Kirche präsent sind und für die Idee Adolf Kolpings Flagge zeigen“.

Zur Feierstunde konnte Joklitschke, eine große Zahl von Mitgliedern begrüßen. Er erinnerte an die Gründung der Kolpingsfamilie vor 120 Jahren. Damals hieß es noch Katholischer Gesellenverein, der Nachfolger des Katholischen Lehrlingsvereins. „In diesen vielen Jahren haben wir gezeigt, dass wir mit der Zeit gehen können und uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen und so die Balance zwischen Tradition und Moderne aushalten. In diesem Sinne machen wir uns auf zum 125 jährigen Jubiläum“, so Joklitschke. Ein Bildvortrag von Bernhard Gomm und Emil Müller aus Stuttgart zum Thema „Es gibt viel schönes Licht auf der Welt“ brachte adventliche Stimmung in die Feierstunde.

Mit Geschenken und Urkunden wurden die langjährigen Mitglieder für ihre Treue zur Kolpingsfamilie geehrt. Geehrt wurden für 25 Jahre: Ulrich Diemer, Bernd Hitzler, Ansgar Kaufmann, Günther Lenz, für 40 Jahre: Erwin Nemitz, für 50 Jahre: Josef Haisch und Peter König, für 60 Jahre: Leonhard Burger und Karl Hitzler. Chorvorstand Klaus Wagner ehrte Albert Winkler für 40 Jahre Sängertätigkeit im Kolpingchor und ernannte ihn zum Ehrensänger. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Kolpingchor wurden Günther Landgraf und Rolf Weidenbacher ausgezeichnet.

Auch neue Mitglieder konnte Martin Joklitschke in der Kolpingsfamilie begrüßen: Roland Zürn, Danny Dürrich, Emma Humpf, Wolfgang Nehrbass, Elke und Andreas Bochinski. Mit dem Kolpinglied endete die Feierstunde im Gemeindehaus St. Maria.