Kolping-Gedenktag in Obermarchtal

Obermarchtal - Am Sonntag, 11. Dezember, dem dritten Adventssonntag, feierte die Kirche den Gaudete-Sonntag, den Sonntag der Freude. Christen sollen sich darüber freuen, dass Weihnachten nicht mehr weit ist. Selbst das rosa Messgewand von Pfarrer Loi brachte dies zum Ausdruck, bei dem das „weiß“ von Weihnachten bereits durch das „violett“ der Adventszeit durchscheint.

In seiner Predigt ging Pfarrer Loi genau auf diesen Aspekt der Freude ein und verband das mit dem Sonntagsevangelium. Auch im Sonntagsevangelium gab Jesus den Jüngern des Johannes keine genaue Antwort, wer er denn sei. Diese offene Haltung Gottes, so Pfarrer Loi, sei auch ein Grund unserer Freude, da Gott den Glauben niemandem überstülpt, sondern sich von den Menschen suchen lässt, da er Gemeinschaft mit ihnen haben möchte.

Ein weiterer Grund zur Freude seien auch die sechs Neuaufnahmen. Für Kolping wurden aufgenommen: Leonhard Schädler, Ali Kouba und Niklas Schänzle. Für die Landjugend wurden aufgenommen: Jana Fundel, Edwina Schänzle und Lena Hartmann. Leider fehlten zwei der Neuaufgenommenen krankheitsbedingt. Die beiden Vorstände, Rebekka Traub und Jannik Rogalla, sprachen in ihrer kurzen Ansprache davon, was es heißt, in die Fußstapfen von Adolph Kolping zu treten und Spuren zu hinterlassen. Dazu wurden vor dem Ambo einige Paar Schuhe hingestellt. Im Anschluss darauf nahmen die beiden Vorsitzenden, gemeinsam mit Pfarrer Loi, die Neuen auf und überreichten ihnen als Zeichen der Aufnahme eine Nadel von Kolping beziehungsweise Landjugend.

Nach dem Gottesdienst fand dieses Jahr, endlich wieder, der traditionelle Frühschoppen mit Weißwurst und Brezeln im Torbogensaal statt. Viele Gottesdienstbesucher folgten der Einladung zum Frühschoppen, dessen Erlös der Deutschen Hirntumorhilfe zufließt, in Erinnerung an den im August 2021 verstorbenen Kolpingbruder Matthias Gaupp.

Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, in Gottesdienst und Frühschoppen, dass der Kolping-Gedenktag so schön begangen wurde.