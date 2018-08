Zirka 8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-/Leutkircher Straße. Eine 49-Jährige fuhr nach Angaben der Polizie in der Friedrich-Ebert-Straße aus Unachtsamkeit statt auf der Fahrspur für den Geradeausverkehr auf der Rechtsabbiegespur in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem 59-Jährigen, der ordnungsgemäß in den Kreuzungsbereich eingefahren war.