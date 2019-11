Kollegen heben 800 Kilogramm schweres Werkzeug von Hand hoch, um 41-Jährigen zu befreien

Starken Einsatz haben die Kollegen eines Mannes am Samstagmorgen gezeigt, als dieser schwer verunglückt ist.

Ein 800 Kilogramm schweres Spritzgusswerkzeug hatte sich in einer Firma in Fußnach in der Nähe von Dornbrin von einer Arbeitsplattform gelöst und ist auf einen 41-jährigen Arbeiter gefallen. Die Polizei vermutet, dass das Unglück beim Anbringen eines weiteren Bauteils an das Spritzgusswerkzeug geschehen ist.

Schwere der Verletzung ist noch nicht bekannt

Die Ursache ist derzeit noch nicht bekannt aber durch das Gewicht des Werkzeuges sei der Mann mit zu Boden gerissen worden.

Anschließend blieb das schwere Spritzgusswerkzeug auf dem linken Bein des Mannes liegen.

Mehr entdecken: Arbeiter bei Verladen von Betonblock schwer verletzt

Zwei Arbeitskollegen hoben die 800 Kilogramm schließlich von Hand an und zogen den verletzten Mann darunter hervor, so die Polizeidirektion Vorarlberg.

Wie schwer er verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.