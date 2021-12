Körperverletzung auf der Insel

Ein 21-jähriger Mann aus Nordbayern hat am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, sein Hotel am Brettermarkt auf der Lindauer Insel verlassen, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Dabei wurde er laut eigenen Angaben von einer bisher unbekannten Person niedergeschlagen und nicht unerheblich verletzt. Da er ortsunkundig war, konnte er auch nicht sagen, wo die Tat passiert ist. Als er wieder in sein Hotel zurückkam, informierte er einen Bekannten, der ihn dann ins Lindauer Krankenhaus brachte. Da der Geschädigte Erinnerungslücken hat, konnte er zum Tathergang bisher keine Angaben machen. Vielleicht lag es auch an seiner Alkoholisierung, schreibt die Polizei.