Königsheim ehrt Bluspender

Klaus-Peter Schmalhofer hat 50 Mal Blut gespendet. Dafür wurde er in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Namen des Blutspendedienstes des DRK von Bürgermeister Konstantin Braun geehrt. Für zehnmaliges Blutspenden erhalten Kevin Mattes und Sebastian Aicher die Ehrung, beide konnten in der Sitzung nicht anwesend sein. Konstantin Braun sprach den Dank für die gelebte Hilfsbereitschaft der Spender aus. Er dankte auch dem örtlichen DRK für die das Engagement zur Durchführung von Spendeterminen in Königsheim.