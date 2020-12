Eines steht fest: Silvester wird dieses Jahr anders ausfallen als sonst. Statt großen Feiern in der Öffentlichkeit, erlaubt die Regierung nur kleine Zusammenkünfte von wenigen Menschen. Die Corona-Pandemie soll dadurch weiter eingedämmt werden. Maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten dürfen sich treffen. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht in die Berechnung. Versammlungen sind verboten, der Verkauf von Feuerwerkskörpern auch. Die Polizei kontrolliert die Einhaltung dieser Regeln in der Silvesternacht.