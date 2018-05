Kochshow: Auch Süßes kann gesund sein

Weniger macht manchmal mehr, drum kann auch ein „Arme Leute-Essen“ erstklassig sein: Bei der AOK-Kochshow am Donnerstag in der Biberacher Gigelberghalle hat Simon Kaiser unter Beweis gestellt, dass es keine extravaganten Zutaten braucht, um ein besonderes Menü zu zaubern. Zusammen mit seiner Mannschaft bekochte er gut 200 Gäste.

„Heute Abend landet ein ganzes Huhn auf dem Tisch, sogar inklusive Ei“, scherzte der Koch aus Mittelbiberach zu Beginn der Veranstaltung. Dabei meint er es ernst: „Die Keule landet in einem Frikassee und aus den Knochen mache ich eine Brühe.“ Er wolle die Leute ein stückweit erziehen: „Es geht um Wertschätzung. Man sollte nicht nur die Edelteile eines Tieres verarbeiten.“ Neben Ganztierverarbeitung setzt der Koch auf Regionalität und bewusste, gesunde Ernährung. Außerdem gibt es Saisonware: Spargel und Mairübchen stehen auf dem Menüplan.

Aperitif mit Gemüse

Direkt im Eingang bekommen die Gäste einen Aperitif in die Hand gedrückt: Eine Mischung aus Leinsamenöl, Staudensellerie und Roter Beete: „Hats geschmeckt?“, fragt Kaiser. Ein leises Raunen geht durch den Saal. Der Koch hat es geahnt: „Ist nicht jedermanns Sache, eben keine Apfelschorle. Aber ich mag es und es ist total gesund.“

Kaiser macht sich an die Zubereitung des „Arme Leute-Essens“: Ein Dinkelbrot-Spargelsalat mit pochiertem Ei. 15 Minuten Zeit hat er eingeplant. Von Zeitdruck keine Spur: Er kocht und unterhält die Leute, gibt seinen Gästen aber auch Tipps mit an die Hand: „Damit das pochierte Ei auch wirklich gelingt, ein kleiner Trick: Packen Sie es in Frischhaltefolie!“ Mit einem Plastik-Klipp hält die Folie das Ei verschlossen und landet so für knapp vier Minuten in einem Topf mit kochend heißem Wasser. Die Geschmacksprobe machen hier aber nur zwei der 200 Gäste: „200 pochierte Eier zu machen wäre dann doch ein bisschen viel gewesen“, sagt Kaiser. Alle anderen bekommen hart gekochte Eier in einer Marinade. Hildegard Rieger erwischt einen Teller mit pochiertem Ei. Sie selbst habe sich noch nie daran getraut: „Ich bin froh, dass ich das jetzt probieren darf. Darauf habe ich mich am meisten gefreut.“

Ein eingespieltes Team

Während sich Kaiser nach einer kurzen Verdauungspause an den Hauptgang macht, herrscht hinter den Kulissen Gelassenheit: Vier Köche und zwei Servicekräfte sind hier im Einsatz. „Wir haben das ja schon mal vor zwei Jahren gemacht und sind ein eingespieltes Team“, erklärt Marcel Bürk, einer der Köche. Das meiste hätte das Team schon am Vortag vorbereitet. Nun muss nur noch angerichtet werden. Ob Vorspeise oder Hauptgang: Von Stress könne keine Rede sein, bestätigt auch Xieu Lam. Er ist gerade in den Endzügen seiner Kochausbildung. „Vor zwei Jahren habe ich noch gespült und den Salat angerichtet. Ich hab mich hochgearbeitet“, lacht er. Kurze Zeit später wuselt die Mannschaft um zwei lange Tische mit vorbereiteten Tabletts herum. In Windeseile sind die Probierportionen fertig: Es gibt ein Hühnerfrikassee mit Curry, Kichererbsen und Mairübchen.

Schon beim ersten Blick in die Speisekarte hat Christine Weiss diese Kombination angelacht. Es ist ihre erste Kochshow, sie hat ihre Töchter mitgebracht. „Ich koche selber gern. Aber dann eher normale und schnelle Küche.“ Nach den ersten Happen ist sie überrascht von der süßen Note der Soße. Das Rezept wolle sie nachkochen.

Derweil fiebert Claudia Fetscher schon der Endrunde entgegen. Auf das Dessert freue sie sich am meisten. Für Simon Kaiser war das im Vorfeld die wohl größte Herausforderung: „Es ist gar nicht so einfach etwas zu finden, das süß und gleichzeitig gesund ist.“ Ein Obstsalat sei ihm zu langweilig gewesen. Deswegen tischt Kaiser Ziegenjoghurtbällchen mit Rhabarberkompott auf. Dazu garniert er eine Nussmischung, die er zuvor in der Pfanne karamellisiert. Zu gesund? „Nein, es muss nicht immer Schokolade sein“, sagt Claudia Fetscher. Wie viele andere Gäste hat sie den Abend über mitgeschrieben und Ergänzungen in Kaisers Rezepte gemacht, die auslagen. Mit neuen Ideen im Gepäck macht sie sich auf den Heimweg.

Auch Simon Kaiser ist zufrieden mit dem Ergebnis: „Alles lief tatsächlich reibungslos und die Aufregung war nach den ersten zwei Minuten verschwunden.“ Vermutlich Dank guter Vorbereitung: Zwei Tage habe er hinter dem Herd gestanden um Probe zu kochen, Mengen genau festzulegen und zu verfeinern.