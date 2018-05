Kochen wie zu Omas Zeiten im Museumsdorf in Kürnbach

Knöpfle, Kraut und schwarzes Mus – am Sonntag, 27. Mai, dreht sich beim Familiensonntag „Aus Omas Kochbuch“ von zehn bis 16 Uhr alles rund um das Thema Kochen. In den historischen Rauchküchen wird nach Omas altbewährten Rezepten gekocht, und auch das Backhaus von 1886 ist in Betrieb.

Die Kinder erfahren, wie die klassisch oberschwäbische Morgenspeise, das Schwarzmus, schmeckt. Davor dürfen sie den Dreschfelglern zur Hand gehen und ihr Korn mahlen. Beim Förderverein steht die Kartoffel im Mittelpunkt. Außerdem wird an diesem Tag Leinöl frisch gepresst. Auch die Bezirksimker sind am 27. Mai wieder im Museumsdorf zu Gast. Kinder können dabei auch selbst Kerzen herstellen, zudem erwartet sie ein abwechslungsreiches Spiele- und Bastelprogramm. Außerdem hat die historische Schnapsbrennerei geöffnet, und auch die Mini-Dampfbahn des Schwäbischen Eisenbahnvereins dreht schnaubend ihre Runden.