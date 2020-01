Koalition will Landwirte mit einer Milliarde Euro unterstützen

Am 31. Januar gibt es Halbjahres-Zeugnisse in Baden-Württemberg, in Bayern zwei Wochen später. Wenn die Noten schlecht ausfallen und die Versetzung gefährdet ist, bedeutet das für manche Schülerinnen und Schüler vor allem eins: Angst vor der Reaktion zuhause.

Oliver Bogen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut aus Lindau, erklärt im Interview, wie Eltern solche Ängste gar nicht erst aufkommen lassen und im Fall von schlechten Noten reagieren können.