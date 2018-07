Koalition berät über Hartz-IV-Sätze und Atom

Berlin (dpa) - Wieviel Geld gibt es künftig für Hartz-IV- Empfänger? Darüber will heute die schwarz-gelbe Koalitionsrunde in Berlin beraten. Schon jetzt ist klar, dass der Sätze nur gering steigen werden. Gestern hieß es in Koalitionskreisen, die Spanne für eine Anhebung bewege sich „grob in Richtung 10 Euro“. Die Koalitionäre wollen auch über das Energiekonzept mit verlängerten Atom-Laufzeiten beraten. Geplant ist eine durchschnittliche Verlängerung um zwölf Jahre.