Know-How trifft auf Feingefühl

Name: Gerd Kurat

Alter: 67 Jahre

Aufgabe: Freier Mitarbeiter

Nach meinem Studium der Fächer Mathematik und Musik für das Lehramt Sekundarstufe I unterrichtete ich bis zu meiner Pensionierung vor vier Jahren an den Realschulen in Ravensburg, Tettnang und Kressbronn. An jeder dieser Schulen leitete ich ein Schülerorchester und gestaltete in 40 Dienstjahren eine Vielzahl von Abschlussfeiern, Schulfesten oder Musische Abende. Als Flötist war ich mehrere Jahre aktives Mitglied der damaligen Orchestergesellschaft Ravensburg und wirkte im Sinfonischen Blasorchester, Symphonieorchester und der Bläserkammermusik mit. Nach einem mehrjährigen, berufsbegleiteten Aufbaustudium in Trossingen, bei halbem Deputat an der Schule, wechselte ich ans Dirigentenpult. Mein Weg begann beim Musikverein Waldburg, dann war ich Musikdirektor der Stadtkapelle Tettnang, baute die semi-professionelle Brass Band Oberschwaben Allgäu mit auf und dirigierte zuletzt die Musikkapelle Ailingen.

Weit mehr als 20 Jahre lang bin ich nun freier Mitarbeiter im Lokalen, seit 2018 bin ich für die „Schwäbischen Zeitung“ tätig. Da ich aus eigener, vielfältiger Erfahrung weiß, wie viel Arbeit und Durchhaltevermögen, sowohl bei Laien als auch bei Profis, für einen Konzertauftritt notwendig ist, versuche ich bei meinen Rezensionen, den Ausführenden größtmöglichen Respekt zukommen zu lassen. Mein Hobby: Reisen zu Aufführungen in berühmten Opernhäusern und Konzertsälen.