Knotenkunst in der Aldinger Galerie im Altbau

ALDINGEN (al) – „Knotenkokon-kolonien“ in verschiedenen Variationen von Walter Zepf, Dürbheim, sind neben Bildern in der ersten Ausstellung im Jahr 2019 in der Galerie im Altbau zu sehen. Es gehört zur Tradition, dass bei einer Vernissage in dieser Galerie viele Kunstliebhaber, Künstler, Verwandte und Freunde des Ausstellers anwesend sind.

So freute sich Galeristin Heide Streitberger, wiederum über 100 Besucher begrüßen zu können. Was Walter Zepf mit seiner Fantasie und Können schuf, errege schon großes Staunen, aber auch manchmal ein kleines Schmunzeln. Auf jeden Fall erinnern sie die ausgestellten Objekte und die Holzkasteln mit Teilen bestückt, an die frühere Werkzeugfertigung von ihrem Opa und später dann an die Arbeiten in der Firma, die einst in diesen Räumen der Galerie beheimatet war, so Streitberger. Walter Zepf könne zu jedem Objekt eine Geschichte erzählen und auf Fragen der Besucher Auskunft geben, lautete ihr Hinweis.

Der Chirurgiemechaniker Zepf wickelt, stampft und presst alten Draht zu Kugeln, Stelen, Quadern und anderen Formen. Was viele in den Abfall werfen, bedeutet für ihn Material, um seinem Hobby zu frönen. Alle diese runden Gegenstände wurden von ihm aus bis zu fünf Millimeter dickem Draht von Hand gewickelt und mit Knoten versehen, erzählt Walter Zepf. Viele Stunden werden so zum Beispiel für eine Kugel mit 50 bis 60 Kilogramm benötigt. „Ich überlasse es dem Betrachter, mit den verschiedenen Objekten, ob kugelförmig, quadratisch oder als Stelen, etwas in Verbindung zu bringen was ihn berührt“, sagte Walter Zepf. „Meine Titel müssen für den Betrachter nicht bindend sein“.

Mit dem Satz von Karl Valentin: „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“ begann Rainer Müller-Tombrink seine Einführung in die Ausstellung. Doch müsse dieser Satz angesichts der Werke des Künstlers erweitert werden: „Kunst ist schön, aber in Anbetracht seiner Drahtskulpturen Schwerstarbeit“. Die wohl bekanntesten Objekte von Walter Zepf sind die sogenannten Knotenkokons, und welche immense Kraft zum Biegen, Wickeln und Verknoten dieser Kokonskulpturen nötig sind, wird bei längerer Betrachtung spürbar. Aus 3,2 Millimeter dickem Eisen- oder rostfreiem Stahldraht formt er unregelmäßige Gewölle, mal kugel-, mal eiförmig, beschreibt Müller-Tombrink die „Handarbeit“ von Walter Zepf. An diesen Kokons entdecken wir aufgedrehte, schlaufenförmige Verzwirbelungen, die der Künstler Knoten nennt. Sie straffen die Wicklungen und geben der Skulptur Spannung und Halt.

Einige manuell gewickelte Drahtobjekte fertigt Walter Zepf auch als Zwischenprodukt. Mit Hilfe einer starken Hydraulikpresse formt er sie um. Das Ergebnis sind Quader, in denen das Drahtgeflecht auf minimalem Rauminhalt gestaucht wird.

In dieser Ausstellung präsentiert Walter Zepf zum ersten Mal seinen neuen Werkblock „Federspiele römisch I-VI“ – Gebilde von ausgeprägt ästhetischer Wirkung. An den Spitzen sind Vogelfedern montiert. Scheinbar der Schwerkraft entbunden, schwingen sie beim Anpusten lange nach.