Die Pläne für die Entwicklung am Stadthallenareal sind weit gediehen. Und das ist gut so. Riedlingen kann die Magnetfunktion, die sich dort entwickeln kann, gut gebrauchen. Nichts zu tun hilft niemandem. Die Grundrichtung stimmt: Das Paket mit Handel, Hotel, Halle und Freizeit ist geschnürt, Interessenten und Investoren wären an Bord. Der Anspruch nach städtebaulicher Qualität ist als Bedingung formuliert, die gelten muss. Nun muss der Gemeinderat noch einen Knopf hinmachen. Vielleicht mit Grollen wegen der Vorgaben, die „Müller“ macht. Aber schmollen hilft nicht. Einzig die neue Halle, deren Nutzung und Finanzierung sind echte Stolpersteine. Vor der Entscheidung im Rat muss die Verwaltung hierzu ein Konzept vorlegen.