Nein, um die 15 Euro fürs Knöllchen ging es dem stark Gehbehinderten nicht, sondern um die „katastrophale Parksituation“ für Behinderte beim Schwarzwald-Baar-Klinikum in VS. Einen Freispruch gab es zwar nicht, dafür bekam er von (fast) allen Seiten Recht.

Es war keine alltägliche Verhandlung, die sich vor Kurzem vor dem Amtsgericht in Villingen abspulte. Der Kläger, ein älterer Herr aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, pfiff auf das Knöllchen, das er wegen Falschparkens kassierte. Dem Rollstuhlnutzer ging es darum, endlich eine öffentliche Plattform für einen „desolaten Zustand“ zu bekommen, den er in Bezug auf die Behindertenparkplätze nahe des Großklinikums sieht und den er auch vor Gericht anprangerte.

„Ich war völlig fertig“

Der Aufgang, ergänzte er, vom Parkhaus zum Haupteingang des Klinikums, sei darüber hinaus nicht für Menschen wie ihn zu bewältigen. „Ich habe das ein einziges Mal versucht, und danach war ich völlig fertig.“ „Wie recht hat er“: Willi Grießhaber aus Villingen schleppt sich mit seinen Krücken mühsam an den Esszimmertisch seiner Wohnung, auf dem verschiedene Zeitungsberichte liegen, darunter auch der Artikel „Ums Knöllchen geht es nicht“. „Als stark gehbehinderter 88-Jähriger mit dem Vermerk aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) im Parkausweis kenne ich die extreme Parksituation beim Schwarzwald-Baar-Klinikum für Gehbehinderte.“ Und auch er hat bereits Knöllchen bekommen.

Vom Urteil hätte er sich zumindest gewünscht, dass es „die für den desolaten Zustand der Parkverhältnisse Verantwortlichen„ in Zugzwang bringt. Bei der Verhandlung sei ein Zustand angesprochen worden, der dringend geändert werden müsse. Nicht nur Grießhaber sieht das so, sondern auch andere Zeitungsleser sowie Nutzer sozialer Netzwerke. Der zumindest vor Gericht erfolglose Kläger kann sich nicht nur der allgemeinen Unterstützung sicher sein, sondern auch der Anerkennung für „die Zivilcourage dieses Mannes“.

Willi Grießhaber, ehemals Konstrukteur, möchte es nicht nur bei der Kritik belassen. Er hat sich auch Gedanken darüber gemacht, wie sich die Parksituation vor dem Klinikum gerade für stark Gehbehinderte entschärfen ließe. Der 88-Jährige nimmt ein Blatt in die Hand und liest seine säuberlich handgeschriebenen Notizen vor. Seine Vorschläge: Eine Erweiterung der jetzigen Behinderten-Parkplätze oberhalb des Parkhauses rechts und links um zwei gekennzeichnete Felder. Und: Zwei Parkfelder an der Notaufnahme und vier Felder in der Parkreihe, die nur für Inhaber eines Parkverweises mit dem Vermerk aG reserviert sind. Grießhaber schlägt auch mehr Ausweiskontrollen vor, zudem sollten Verstöße stärker geahndet werden. Es könne ja nicht sein, dass Klinikbesucher die Behindertenparkplätze belegen, „die wie ein Reh laufen“.

Mit Latein am Ende

Mit dem Latein am Ende sieht sich nun auch jenes Gremium, das bis vor Kurzem noch als Beirat für Menschen mit Behinderung tätig war. So schreibt die einstige Behindertenbeauftragte Beate Bea ebenfalls von einem Missstand: Die Klage des Rentners sei der Verzweiflung des Bürgers geschuldet, der die Notwendigkeit von Parkplätzen in unmittelbarer Nähe zum Klinikum aufgezeigt habe. Nun wolle man sich an den Aufsichtsrat des Schwarzwald-Baar-Klinikums wenden: „Kommen Sie ins Handeln, damit sich diese Situation endlich entschärft.“

Was sagt das Klinikum?

Ein weiterer Leser schreibt, wie sehr ihn diese Geschichte berührt habe. Beeindruckt zeigt sich dieser von der Standfestigkeit des Klägers, der weder Gerichts- noch Anwaltskosten gescheut habe, um auf diesen Notstand aufmerksam zu machen. Auch der Leser weist ausdrücklich darauf hin, dass der Zugang zum Haupteingang des Klinikums, da ansteigend, für jeden körperlich Behinderten eine Zumutung sei. „Wo bleibt eigentlich die Stimme des VdK“, fragt er, da sich dieser doch als Verband der Behinderten sehe? Die angesprochene „Stimme“ sei sicherlich für die Mitglieder da, reagiert Volker Benzing, Jurist beim VdK-Landesverband. Nur sei die Aufgabe des Sozialverbands VdK allein schon auf Basis seiner Satzung sozialpolitischer Natur, so vertrete der Verband auch Menschen in sozialrechtlichen Verhandlungen. Als Privatmann wundert sich aber auch Benzing darüber, dass man bei einem Neubau eine solche Park-Situation geschaffen habe.

Was sagt das Klinikum zu Kritik und Vorschlägen? Die Antwort dürfte weder Betroffene noch Kritiker besänftigen. Klinik-Sprecherin Sandra Adams: „Die Anzahl der Behindertenparkplätze vor dem Klinikum wurde in der Baugenehmigung für das Klinikums-Gebäude festgelegt und entsprechend umgesetzt. Insgesamt befinden sich elf Behindertenparkplätze auf dem Vorplatz des Klinikums, vier davon vor der Notaufnahme. Zehn weitere Behindertenparkplätze stehen im barrierefrei zugänglichen Parkhaus zur Verfügung.“

Es wird kontrolliert

Leider, so Adams weiter, werden auf den Behindertenparkplätzen immer wieder unberechtigt Fahrzeuge abgestellt – das heißt dort parken Autofahrer, die keinen Behindertenausweis vorweisen können. „An dieser Situation würden unserer Meinung nach zusätzliche Behindertenparkplätze auch nichts ändern. Eine entsprechende Beschilderung – diese wurde vor einiger Zeit mit dem Behindertenbeauftragten des Kreises abgestimmt – hält Falschparker erfahrungsgemäß leider auch nicht ab.“ Der Vorplatz werde zudem regelmäßig vom Ordnungsamt kontrolliert.