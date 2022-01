Knieverletzung: Verteidiger Rittmüller wird operiert

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss bis auf Weiteres auf Abwehrspieler Marvin Rittmüller verzichten. Der 22-Jährige hat sich im Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock (0:0) am vergangenen Sonntag einen Riss am Außenmeniskus des rechten Knies zugezogen. Das hätten genauere Untersuchungen zu Beginn dieser Woche ergeben, teilte der Club am Mittwoch mit. Der Außenverteidiger wird am Montag operiert. Wie lange er ausfällt, steht noch nicht fest.

