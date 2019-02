Kneippvortrag behandelt Barfußlaufen

sz) - Der Kneippverein Aulendorf lädt am Mittwoch, 20. Februar, in Zusammenarbeit mit dem Schuhhaus Henkel seine Mitglieder und alle Interessierten zum Vortrag „Barfußlaufen – Barfußschuhe – Biokinematik“ in die Schussentalklinik ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Laut Ankündigung hat sich die Referentin Iris Schlichte, Physiotherapeutin aus Lindau, intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Die Theorie der Biokinematik zeige einen Weg auf, wie man die Ursachen für körperliche Beschwerden und Schmerzen finden könne. In der Therapie der Biokinematik werden diese Ursachen behandelt. Durch gezielt von den Therapeuten angeleitete Übungen lernen die Patienten, wie sie selbst und eigenverantwortlich die Ursachen ihrer Schmerzen beheben können. Schlichte wird über die Logik des Schmerzes, Schmerztheorie und Therapie nach den Kriterien der Biokinematik am Beispiel des Bandscheibenvorfalls referieren. Hier hat die Funktion der Fußsohle und das physiologische Gehen besondere Bedeutung. Sie wird die Besucher auch in praktische Übungen mitnehmen.