Ellenberg setzt sich nach dem Sieg über Dorfmerkingen an der Spitze wieder etwas ab. Stödtlen spielte nur unentschieden.

Kreisliga A I, Abtsgmünd - Hussenhofen 4:2 (1:0). Tore: 1:0 Yilmaz (37.), 1:1, 1:2 Munz (60./63.), 2:2 Eckstein (78.), 3:2, 4:2 Klingenmaier (80.(83.). Über eine Stunde lang waren die Gäste besser. Die TSG konnte ihrem Torhüter Gregor März danken, dass sie im Spiel blieb. Essingen II - Mögglingen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Lange (36.), 1:1 Schnellinger (72.), 1:2 Kapfer (81.). Ein verdienter Sieg.

Kreisliga A II, Rosenberg - Viktoria Wasseralfingen 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Minich (25.), 1:1 Schreckenhöfer (27./FE), 1:2 Deininger (55.), 2:2 J. Hauber (84.), 2:3 Deininger (90.). Die Viktoria nutze ihre wenigen Chancen und kam in der letzten Minute zum Sieg. Ellwangen - Pfahlheim 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Wiedmann (25.), 2:0, 3:0, 4:0 Schultes (33./87./90.). Ellwangen bestimmte das Spiel und hätte höher gewinnen können. Fachsenfeld - DJK Aalen 0:0. Beide Mannschaften hatten genügend Chancen, so war das Unentschieden gerecht. Stödtlen - Schwabsberg 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor (22.), 1:1 Rall (67.), 1:2 Bühler (69.), 2:2 Manuel Gloning (85.). Stödtlen versäumte es, seine vielen Chancen zu nutzen. Ellenberg - Dorfmerkingen II 4:1 (0:1). Tore 0:1 Abele (10.), 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 Knecht (50./55./65./80.). Vor der Pause fand der VfB nicht ins Spiel, in der zweiten Hälfte nahmen die Hausherren das Spiel in die Hand. Tannhausen - Lippach 4:1 (1:0). Tore: 1:0 J. Hammele (24.), 2:0 Spegel (58.), 3:0, 4:0 Ganzenmüller (65./75.), 4:1 Morillo (80.). Lippach wurde aber unter Wert geschlagen. Eigenzell - Wört 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Hampel (14.), 0:2 Sorace (55.), 0:3 St. Lingel (82.). Eigenzell versäumte es in der ersten Hälfte, aus Chancen auch Tore zu machen. Wört konterte die Gastgeber eiskalt aus. Dalkingen - Hüttlingen 3:0 (2:0). 1:0 Eckemweber (30.), 2:0, 3:0 Utz (40./85.). Hüttlingens Torwart musste nach 20 Minuten schwer verletzt ins Krankenhaus. Kreisliga A III, Neresheim - Gerstetten 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Widmann (10.), 1:1 Weichmann (65.). Beide Mannschaften hätten einen Sieg verdient.