Knappe Niederlage für den FC Wangen

Der FC Wangen hat sein Gastspiel in der Fußball-Verbandsliga Württemberg bei den Sportfreunden Dorfmerkingen nur knapp mit 0:1 verloren. Dorfmerkingen bewahrte sich durch diesen Heimerfolg weiter alle Aufstiegschancen, für Wangen hingegen war die Niederlage nicht mehr von großer Bedeutung, da der Klassenerhalt schon gesichert ist.

Eine richtig schwere Aufgabe hatte der FC Wangen in Dorfmerkingen vor der Brust, gegen den Aufsteiger und Mitaufstiegsfavorit Dorfmerkingen gingen die Gäste als klarer Außenseiter in die Partie. Wangens Trainer Adrian Philipp musste seine Elf verletzungsbedingt wieder auf einigen Positionen verändern, da Luis Metzen, Mario Vila Boa und auch Kaptiän Simon Wetzel nicht zur Verfügung standen.

Trotzdem waren die Gäste aus dem Allgäu von Beginn an hellwach und ließen die starke Heimmannschaft nicht zur Entfaltung kommen. Der Plan von Philipp, den Gegner früh anzulaufen, ging auf: „Wir haben uns vorgenommen, Dorfmerkingen durch frühes Pressing zu überraschen. Das hat in der ersten halben Stunde auch richtig gut funktioniert.“

Wangen war in den ersten dreißig Minuten die klar bessere Mannschaft und hatte auch Chancen in Führung zu gehen. Zweimal scheiterte Franz Rädler nach einem Abschluss in hohem Tempo vor dem Tor von Dorfmerkingens Torhüter Christian Zech. In dieser Phase kam von den Hausherren in der Offensive nicht viel, da die FC-Spieler auch die entscheidenden Zweikämpfe für sich entschieden. Auch Adrian Philipp war begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft in der Anfangsphase, „die ersten 30 Minuten von uns waren wirklich überragend“. Jedoch stand es, obwohl der Wangener Überlegenheit, immer noch 0:0.

Vor der Halbzeit musste Wangen seinem hohen Tempo schon ein bisschen Tribut zollen und die Gastgeber kamen besser ins Spiel. So kam es wie es kommen musste, Dorfmerkingen ging kurz vor dem Seitenwechsel, mit seiner ersten gefährlichen Tormöglichkeit durch Tim Brenner in Führung und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. So ging der FCW mit einem unglücklichen Rückstand in die Kabine und der couragierte Auftritt im ersten Durchgang wurde nicht belohnt.

In der zweiten Spielhälfte kamen die Gäste aus Wangen nicht mehr so gut ins Spiel und Dorfmerkingen war nun deutlich aktiver und setzte den FC unter Druck. Die Sportfreunde verpassten es, in der Folgezeit aber die Führung auszubauen und die Partie blieb daher weiterhin spannend. Durch drei verletzungsbedingte Wechsel Mitte der zweiten Spielhälfte brach der Spielfluss beim FC immer mehr ab. Erst musste Jonas Müller geplagt von Krämpfen vom Platz, dann fielen auch noch die beiden zentralen Mittelfeldspieler Kaan Basar und Okan Housein verletzt aus. Wangen versuchte in den letzten Minuten nochmal alles um wenigstens einen Punkt aus Dorfmerkingen zu entführen. Einen Schuss zentral aufs Tor war aber kein Problem für Dorfmerkingens Schlussmann.

Glück hatte die Heimelf bei einem Freistoß von Erik Biedenkapp, der nur knapp am Pfosten vorbei ging. Das war aber auch schon die letzte brenzlige Situation und es blieb beim unglücklichen 0:1 aus Wangener Sicht. Dennoch war Adrian Philipp nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben hier ein gutes Spiel gezeigt, das haben uns auch einige Dorfmerkinger bestätigt und ein großes Lob für unseren Auftritt ausgesprochen.“