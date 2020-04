Knapp 195 000 Euro für schnelles Internet

sz) - Für den Breitbandausbau erhält der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg rund 194 716 Euro vom Land.

„Wir freuen uns, dass der Landkreis Ravensburg für den Ausbau des schnellen Internets eine Landesförderung von 194 716 Euro erhält“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne), Raimund Haser und August Schuler (beide CDU) mit und weiter: „Durch die Zusammenarbeit des Zweckverbands Breitbandversorgung im Kreis Ravensburg und dem Land schaffen wir eine Infrastruktur für die digitale Zukunft, von der Bürger, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen profitieren“.

Insgesamt wurden 82 Breitbandförderbescheiden von 42,5 Millionen Euro zugestellt, heißt es weiter in dem Schreiben. Die Fördermaßnahme sei Teil des Breitband-Förderprogramms des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. Im vergangenen Jahr hat das Land den Breitbandausbau mit 90 Millionen Euro für 370 Projekte unterstützt. Bis 2021 wird das Land mehr als eine Milliarde Euro für den Breitbandausbau bereitstellen.

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur dürfe laut des Presseberichts die öffentliche Hand nur begrenzt mit staatlichen Zuschüssen in den ansonsten freien Markt eingreifen. So darf das Land derzeit uneingeschränkt nur in den sogenannten weißen Flecken fördern. Das sind Regionen, in denen die Breitbandverfügbarkeit unter 30 Megabit im Download liegt.