Kluftern rutscht nach 0:0 auf dritten Platz ab

Kluftern/Immenstaad - Der TuS Immenstaad hat trotz einer 1:2-Niederlage bei den Owinger Sportfreunden seinen Platz an der Tabellenspitze halten können. Auf Rang zwei folgt mit nur noch einem Zähler Distanz der Rivale SV Deggenhausertal, der im Heimspiel die Herdwanger Spielgemeinschaft mit 3:0 Treffern besiegte. Der FC Kluftern ist nach einem torlosen Remis gegen den SC Göggingen auf den dritten Platz abgerutscht.

Der FC Kluftern startete druckvoll in die Partie gegen den zehn Punkte zurückliegenden Tabellensiebten aus Göggingen. Erste Möglichkeiten wurden allerdings verschenkt. Nicht besser ging es den Gästen, die zwar nach 20 Minuten besser ins Spiel kamen, ihre Chancen aber ebenfalls nicht nutzten. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Den Sieg für die Heimmannschaft hatte der eingewechselte Simon Degenhart in der letzten Minute auf dem Fuß, doch er schoss am leeren Tor vorbei.

In Owingen sahen die Zuschauer eine kampfbetonte Partie mit wenig spielerischer Feinarbeit. In der Anfangsphase hatten die Platzherren mehr vom Spiel und gingen nach zwölf Minuten mit einem strammen Schuss von Florian Siber in Führung. Danach drängten die Gäste aus Immenstaad auf den Ausgleich, den Jonas Heberle nach knapp 30 Minuten mit einem Freistoß und einem trickreichen Schuss durch die Mauer herstellte. Nach dem Seitenwechsel kämpften die Immenstaader um den Sieg, konnten sich aber gegen die präsenten Tabellenvierten, für die der Aufstieg nun wieder in Reichweite gerückt ist, bis zum Schluss nicht durchsetzen. Mehr Erfolg hatte Dennis Sutera, der nach schöner Kombination zum 2:1 traf. (stt)