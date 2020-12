Klösterle Mädchenschulen -Stark in das Leben

Katholische Freie Mädchenschulen

Seit 1860 leben und lernen Mädchen an der Grundschule Klösterle und der Theresia-Gerhardinger- Realschule. Unsere Schule liegt im Herzen von Ravensburg und ist umgeben von einer parkähnlichen Gartenanlage. Durch die überschaubare Größe einer Schulklasse pro Jahrgang in der Grundschule und zwei Schulklassen pro Jahrgang in der Realschule, ist die Schul- und Unterrichtsatmosphäre familiär und erleichtert den schulischen Alltag. In unserem offenen Ganztagsbereich bieten wir allen Familien ein sehr verlässliches und flexibel gestaltbares Betreuungsangebot an.





Mädchenschule – Vorteile

Wissenschaftliche Studien belegen, dass sich Mädchen in gleichgeschlechtlichen Klassen mehr zutrauen – besonders auch in den Naturwissenschaften und in Mathematik – und somit zusätzlich an Selbstbewusstsein gewinnen. Die Arbeitsatmosphäre ist insgesamt ruhiger. Auf mädchentypische Verhaltensweisen (z.B. reflexiveres Denken und Handeln) kann besser eingegangen werden.

Wir sind eine Marchtaler Plan Schule

Wir unterrichten nach dem Erziehungs- und Bildungsplan der Katholischen Freien Schulen. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes wollen wir Mädchen ganzheitlich erziehen und bilden. Als Ort, an dem der christliche Glaube erfahrbar ist, erleben die Schülerinnen Vorbilder, christliche Grundwerte und Kraftquellen für ihr eigenes Leben. Die vier Säulen des Marchtaler Plans sind: Morgenkreis, Vernetzter Unterricht, Freie Stillarbeit, Fachunterricht.

Darüber hinaus haben wir an beiden Schulen ein breites musisch-kreatives Angebot (Chor, Musicals; Band, Tanz, Kreativ-AG uvm.) und viele Kooperationen mit außenstehenden Partnern (Musikschule, Box-Champ, TSB, Klöster usw. )







Besonderheiten in der Realschule

Verstärkte Förderung in Deutsch in Kl. 5 und 6

Mint-Zug ab Klasse 7 – Mint zertifiziert

Bilingualer Zug ab Klasse 7





Hier geht es zu unserem Imagefilm. Schauen Sie rein!

Alle weiteren Informatioen finden Sie auf unserer Seite der Grundschule Klösterle https://kloesterle-rv.de/grundschule.

Wir möchten dich und Sie herzlich einladen, die Grundschule Klösterle kennen zu lernen!

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Homepage !