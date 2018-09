KLJB Äpfingen feiert 50-jähriges Jubiläum

ÄPFINGEN - Die katholische Landjugend Äpfingen hat am Samstagabend in der Mehrzweckhalle Äpfingen ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Drei Jazztanzgruppen vom SV Äpfingen tanzten für die Jubilare und kamen dadurch in den Genuss einer Spende aus der Aktion „Engagieren und Kassieren“ der Kreissparkasse Biberach und der Schwäbischen Zeitung.

Der Abend hatte mit einem Festgottesdienst begonnen, der von Pfarrer Ludwig Hager zusammen mit Diakon Paul Hammer zelebriert wurde. Eine Gruppe um Gabi Locher begleitete den Gottesdienst in der Halle musikalisch. Mitglieder der Landjugend brachten sich bei der Lesung und den Fürbitten in den Gottesdienst mit ein. Pfarrer Hager gratulierte den heutigen Mitgliedern, aber auch denjenigen, die in der Vergangenheit Mitglied waren und so die Geschichte der Landjugend mitgetragen haben. Hager sagte: „In der Satzung der Landjugend stehe, dass junge Menschen auf dem Land organisiert etwas losmachen wollen.“ Es bedürfe Mut für alle jungen Menschen in offener Weise etwas los zu machen und nicht nur eine Clique zu sein und allen trotz ihrer Verschiedenheit eine Heimat und Gemeinschaft zu bieten und jeden willkommen zu heißen. „Ich wünsche, dass die Landjugend hier vor Ort weiter gedeihen möge und wünsche ihr noch viele weitere Jahre“, sagte er.

„Die Landjugend war in der Vergangenheit bis heute eine wichtige Einrichtung, in der sich unsere Jungen treffen, organisieren und erfahren konnten“, sagte Bürgermeister Elmar Braun. Es habe in den vergangenen fünfzig Jahren große gesellschaftliche Veränderungen gegeben. Kommunikation habe es früher nur gegeben, wenn man sich getroffen hat, so Braun weiter.

Zum Jubiläum übergab er ein Geschenk der Gemeinde und sagte: „Wie schön, dass ihr vor fünfzig Jahren gegründet wurdet“. Der Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Eugen Ehrhart, gratulierte und dankte den Jubilaren für die Mithilfe bei kirchlichen Festen. Ihr leistet einen sehr wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft, lobte Ehrhart. Als Geschenk hatte er eine Urkunde und einen Schutzengel dabei. Danach leiteten die heutigen Vorsitzenden Jochen Härle und Simon Gerster zum gemütlichen Teil über.

Tanzend ins Reich der Tiere

Drei Jazztanzgruppen vom Sportverein Äpfingen begeisterten das Publikum nacheinander mit tollen Tänzen. Sie hatten sich bei der Spendenaktion „Engagieren und Kassieren der Kreissparkasse Biberach und der „Schwäbischen Zeitung“ um eine Spende für neue Kostüme und Requisiten beworben. Als Gegenleistung für die Spende tanzten sie beim Jubiläum der Landjugend. Die „Bambinis“ zeigten einfallsreich kostümiert den niedlichen Tanz „Im Reich der Tiere“. Die „Funkys“ zeigten eine schwungvolle „Piratenshow“. Die „Jazziger“ führten als Dorfkinder mit Sackhüpfen in die Vergangenheit von Äpfingen. Alle Gruppen brachten ihre bestens einstudierten Tänze gelungen und mit guter Choreographie auf die Bühne.

Ingo Deibler von der Kreissparkasse Biberach übergab nach den Tänzen einen Spendenscheck über 400 Euro an Julia Hepp als Vertreterin der Abteilung Jazztanz beim Sportverein. „Ich hab gesehen, das passt bei euch“, sagte Deibler. „Ich glaube, dass das Geld bei euch gut und richtig investiert sein wird“.

Julia Hepp sagte: „Wir sind alle happy über die Spende und freuen uns riesig“.