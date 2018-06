Klitschko appelliert in Videobotschaft an Behörden in der Ukraine

Kiew (dpa) - Im Machtkampf in der Ukraine hat Oppositionspolitiker Vitali Klitschko Sicherheitskräfte und Justiz aufgerufen, sich nicht an Repressionen gegen das Volk zu beteiligen. „Führen Sie keine verbrecherischen Befehle aus und lassen Sie sich nicht zu ungerechten und illegalen Handlungen hinreißen“, sagte Klitschko in einer Videobotschaft. Die Behörden seien zum Schutz der Menschen da. In Kiew ist es nach einem kurzen Waffenstillstand zu neuen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.