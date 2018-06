Klischee ade!

Das Klischee, Fußball sei ein Sport für harte, Bier trinkende Machos, ist eigentlich längst widerlegt. Immer mehr Frauen interessieren sich für Fußball, während Profi-Spieler wie Jérôme Boateng und Cristiano Ronaldo zu Modedesignern und Style-Experten werden. Die Grenzen, was typisch weiblich und was typisch männlich ist, verschwimmen – das ist Gleichberechtigung und das ist auch gut so.

Trotzdem vergessen einige, vor allem bei Fußball-Großveranstaltungen, ihren Respekt gegenüber Frauen. Anders lässt es sich nicht erklären, dass sich so viele Männer in den sozialen Medien darüber beschweren, dass im ZDF WM-Spiele von Claudia Neumann kommentiert werden. Die Verfasser der Hasskommentare kritisieren keine Inhalte, sondern einfach nur den Fakt, dass Claudia Neumann eine Frau ist: Das ist Sexismus.

Einige „Fans“ gehen sogar so weit und schalten den Ton ab, wenn Neumann kommentiert. Das ZDF könnte darauf mit einem mutigen Schritt reagieren und Claudia Neumann das Finale kommentieren lassen. Mal sehen, wer dann den Fernseher noch auf stumm stellt.