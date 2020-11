Klinikum spart auf Kosten der Patienten

Wegen eines Brandmelde-Alarms ist am Donnerstagmorgen ein Ravensburger Supermarkt geräumt worden. Im Einkaufszentrum an der Ulmer Straße löste am Morgen eine Brandmelde-Anlage aus. Der Grund dafür war zunächst unklar.

Deshalb wurde im Erdgeschoss der Supermarkt Lidl geräumt, wie der Pressesprecher der Ravensburger Feuerwehr mitteilte. Wie sich schließlich herausstellte, brannte es aber nirgends. Es habe sich um einen technischen Fehlalarm gehandelt, so der Sprecher.