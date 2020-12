Kliniken im Landkreis sehen sich auf Engpässe vorbereitet

Lindau - Die steigende Anzahl an Corona-Patienten zwingt mancherorts Kliniken zum Aufnahmestopp. Im Landkreis Lindau können alle Patienten vollumfänglich versorgt werden. Doch die Lage ist angespannt.

Seit Tagen steigt die Zahl der Coronafälle im Landkreis Lindau wieder. Auch in den Kliniken im Landkreis ist die Lage angespannt. Doch im Gegensatz zu unseren Nachbarn können weiterhin alle Patienten versorgt werden. Im Nachbarlandkreis Ravensburg stieg die Anzahl der Corona-Patienten bereits vergangene Woche auf den Höchststand seit Beginn der Pandemie. Die Häuser der Oberschwabenklinik (OSK) in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee schränkten deshalb ihre Behandlungen ein. Planbare, nicht dringend medizinische Eingriffe sollen verschoben werden, teilte die Klinik mit. „Es ist damit zu rechnen, dass etwa 30 Prozent der geplanten Ambulanzbesuche und der planbaren Behandlungen neu terminiert werden müssen“, hieß es von Seiten der Klinik.

Die Asklepios-Klinik in Lindau versorgt nach eigenen Angaben zehn Covid-19-Patienten – darunter wurde am Donnerstag eine Person intensivmedizinisch betreut. Auf einen weiteren Anstieg von stationären Corona-Fällen ist die Klinik vorbereitet. „Wir würden in diesem Fall Operationen und Behandlungen, die nicht dringend sind, verschieben“, sagt Pressesprecher Christopher Horn. Dies sei derzeit jedoch nicht nötig. Auch die Versorgung der Patienten auf der Intensivstation sei sichergestellt. „Es kann grundsätzlich vorkommen, dass Engpässe entstehen“, sagt Horn. Doch darauf könne die Klinik im Bedarfsfall reagieren.

Die Asklepios-Klinik meldet täglich die verfügbaren Kapazitäten an das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und an die Behörden. Aufgrund dessen wurden auf der Ebene des Rettungsdienstbereichs sogenannte Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser definiert. „Das sind die Rotkreuzklinik Lindenberg sowie die Krankenhäuser in Kempten, Immenstadt und Kaufbeuren“, sagt Horn.

Auch die Rotkreuzklinik in Lindenberg bekommt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. „Natürlich spiegelt sich die angespannte Lage in der Region beziehungsweise in ganz Deutschland auch bei uns wider“, sagt die Krankenhausdirektorin Caroline Vogt. „Nichtsdestotrotz können wir weiterhin alle Patienten im gleichen Maße versorgen.“ In der Lindenberger Klinik gebe es momentan keinen Aufnahmestopp. Nach Angaben Vogts gibt es auch genügend freie Intensivbetten.

Im März sah die Situation anders aus. Alle Kapazitäten wurden zum Schutz vor Corona gebündelt. Die Klinik richtete eine Infektionsstation ein, ebenso ein Zelt vor dem Gebäude, in das Patienten zur Corona-Sprechstunde kommen konnten. Täglich saßen die Ärzte zusammen und berieten, welche Behandlungen dringend notwendig sind und welche problemlos aufgeschoben werden können. „Wir haben 200 Eingriffe zurückgestellt. Jedoch nie zum Nachteil der Patienten“, sagte der Ärztliche Direktor Dr. Martin Hessz im Sommer.

Seit Juni befindet sich die Klinik wieder weitgehend im „Normalmodus“. Alle Operationen werden durchgeführt, die Patienten behandelt wie gehabt. Nach der ersten Welle zögerten manche, mit ihren Beschwerden ins Krankenhaus zu gehen. Hessz warnte damals bereits davor, den Gang zum Krankenhaus aufzuschieben. „Das kann gesundheitliche Folgen haben“, sagt er. Damit die Kliniken weiter alle Patienten behandeln kann, ruft Direktorin Vogt die Menschen auf: „Wir können nur appellieren, die gängigen Hygiene-Regeln zu beachten und sich bewusst zu verhalten.“

