Kliniken im Kreis verhängen Besuchsverbot

Aufgrund der weiterhin steigenden Infektionszahlen gibt es ab Montag, 22. November, in allen drei Kliniken im Landkreis Sigmaringen an den Standorten Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf wieder ein Besuchsverbot. Das teilt der SRH-Konzern am Freitag mit. Damit soll die Weiterverbreitung des Sars-Cov2-Virus und das Risiko einer Ansteckung für Patienten und Mitarbeiter minimiert werden.

Tagesaktuell sind drei mit Corona infizierte Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation und 14 weitere auf der Corona-Isolierstation in Behandlung. Insgesamt stehen 14 Intensivplätze zur Verfügung, davon sechs für Coronapatienten.

Hälfte der Intensivkapazitäten für Corona-Patienten belegt

Die Auslastung der Intensivstation für die Behandlung von Covid-Patienten liegt damit bereits bei 50 Prozent, so Kliniksprecherin Barbara Koch. Die Inzidenz im Kreis lag am Donnerstag bei 561,3.

Ausnahmeregelungen gelten laut Pressemitteilung ausschließlich für Angehörige, die einen im Sterben liegenden Patienten besuchen möchten, und für die Begleitperson eines minderjährigen Kindes. Eine Sondererlaubnis gibt es auch für die Klinik der Gynäkologie und Geburtshilfe bei Geburten.

Hier dürfen werdende Väter oder eine andere Begleitperson zusätzlich anwesend sein. Besuche nach der Geburt durch den Vater sind nach telefonischer Abstimmung im Vorfeld mit der Station möglich. Für alle zutrittsberechtigten Personen gilt grundsätzlich die 3G-Regel.