Klimawissen kompakt: Ist das noch Wetter oder schon Klima?

In Deutschland waren verregnete und kühle Sommer noch vor Jahren eher die Regel als die Ausnahme. Man denke an den alten Schlager „Wann wird es endlich wieder Sommer?“. Sind die ungeheuren Niederschläge, die in diesem Jahr hier und in anderen Teilen Deutschlands große Verwüstungen mit sich brachten, nur ein vorübergehendes Wetterphänomen oder Zeichen des Klimawandels?

Wetter und Klima sind nicht dasselbe: Spricht man vom Wetter, ist stets der aktuelle Zustand gemeint – Sonne, Kälte, Hitze, Regen, Schnee. Die Klimaforschung beschäftigt sich hingegen mit der Auswertung von Wetterdaten über viele Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte und ermittelt so die durchschnittlichen Werte.

Martina Hofmann gibt wieder interessante Einblicke ins Klima (Foto: Grafik: Fey)

Mit Beginn der Industrialisierung um 1830 und dem gleichzeitigen Beginn des Ausstoßes von Treibhausgasen hat sich die Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten stetig erhöht. Nach den Messungen der US-Klimabehörde NOAA war es weltweit nie zuvor jemals heißer als im Juli 2021.

Der Klimawandel führt auch im Ostalbkreis zu großen Veränderungen. Prognosen des Landesamtes für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zufolge können sich die Hitzetage in Aalen bis zum Jahr 2050 verdoppeln und die Eistage im Zeitraum 2021 bis 2050 sich gleichzeitig halbieren.

Die Annahme der Klimaforschung wird durch die aktuellen Ereignisse bestätigt: Starkregen und andere Wetterextreme nehmen definitiv mit steigenden Temperaturen zu.

Dr. Friederike Otto, eine der führenden Klimaforscherinnen und Leiterin des Environmental Change Institute an der Universität Oxford unterstreicht: „Wie sehr sich die Erwärmung und der damit einhergehende Klimawandel auswirkt, wird durch die Wahrscheinlichkeit und die zunehmende Intensität von Extremwetterereignissen sichtbar.“