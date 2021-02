Klimawandel, Sekten oder eine Eismacherin: Die Bücherei Alingen stellt Jugendbücher vor

Viel Zeit zum Lesen gibt es derzeit. Aldingens Gemeindebüchereileiterin Maggie Barth-Specht stellt folgende in der Aldinger Bücherei neuen Jugendbücher vor.

Vivian, Siobhan: „Stay sweet“- Amelia hilft in Mollys nostalgischer Eisdiele aus - der beste Sommerjob überhaupt! Jeder in Sand Lake kennt Molly und stellt sich gern für ihre außergewöhnliche Eissorte Home Sweet Home in die Schlange. Als Molly stirbt, steht für Amelia fest: Sie muss die alte Eisdiele retten! Eine köstliche, sommerliche Lektüre über ein Mädchen, das über sich hinauswächst und ihre wahre Leidenschaft findet – die Herstellung von Eis.

Hillenbrand, Will: „After the Fire“ – Moonbeam ist 17 Jahre alt, als ihr altes Leben in einem Feuerinferno endet: Bisher lebte sie mit ihren Brüdern und Schwestern in der „Basis“, einer sektenähnlichen Gemeinschaft. Nun findet sie sich in der Kinderpsychiatrie wieder. Was ist die Wahrheit? Das „Davor“ oder das „Danach“?

Jeßberger, Theresa: „Töchter der Freiheit“ – Die grausame Königin Obsidia herrscht in Avendur. Ihre Widersacherin Loreba ist Magierin, die zum Tod verurteilt wurde. Deren Schülerin Elodea und einige Rebellen kämpfen um ihr Leben und ihre Freiheit.

Mierswa, Annette: „Wir sind die Flut“ – Sollte der Meeresspiegel weiter steigen, wird Hamburg untergehen. Ava ist schockiert über dieses Zukunftsszenario und zieht in ein Protestcamp von Klimaschutz-Aktivist*innen auf einen Hof. Mit dieser Aktion jedoch handelt sich Ava eine Menge Ärger ein.