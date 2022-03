Klimaschutz an erster Stelle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Saulgau - Am Samstag, dem 19. März besuchten einige „Klima-Fans“ der Sektion Bad Saulgau die Klima-Arena der Dietmar Hopp Bürger-Stiftung in Sinsheim (Elsenz). Nach der Anreise CO² neutral mit dem Zug, brachte eine sehr freundliche Einführung Mitfahrer*innen gleich zu Beginn auf den momentanen Stand der Klimaforschung. Temperaturmessungen der letzten Jahrzehnte ergaben ein schockierendes Bild der Erwärmung unserer Erde. Mediale Vermittlungsmethoden aktivierten die Saulgauer Gruppe, für alle Lebensbereiche klimaschützende Alternativen zu entdecken. Diese waren am Ende müde aber motiviert mehr davon umzusetzen.