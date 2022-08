Klimaschonender Freizeitverkehr mit dem Sonnenalb Express

Klimaschonend auf die Alb: Mit dem Freizeitverkehr des Landkreises Reutlingen sind verschiedene Ausflugsziele in der Region auch in der Saison 2022 ohne Auto erreichbar. Seit dem 1. Mai steuern drei Buslinien an allen Sonn- und Feiertagen bis einschließlich dem 16. Oktober beliebte touristische Ziele auf der Alb an. Das Besondere: das eigene Fahrrad fährt kostenlos mit. Darüber informiert die Servicestelle Neue Mobilität Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung.

So pendelt der Sonnenalb Express an Sonn- und Feiertagen zwischen Reutlingen, Gönningen und verschiedenen Erholungs- und Freizeitzielen auf der Schwäbischen Alb. Zu den Stationen gehören die Nebel- und die Bärenhöhle. Zudem gibt es auf der Linie Umsteigemöglichkeiten zum Schloss Lichtenstein. Der Biosphärenbus bedient ausgehend vom Bahnhof Münsingen einen Rundkurs, der unter anderem die Trailfinger Säge, das Biosphärenzentrum in Münsingen-Auingen und das Hofgut Hopfenburg ansteuert. Der Rad-Wanderbus Lautertal erschließt das Lautertal bis nach Riedlingen und Ehingen.

„Mit dem Freizeitverkehr lassen sich viele beliebte Ausflugsziele bei uns im Landkreis bequem klimaschonend ansteuern“, so Karin Blum, Leiterin der Abteilung Nahverkehr und Mobilität. „Dank zahlreicher Verknüpfungen zum Bus- und Bahnnetz sind sie auch überregional mit dem ÖPNV optimal erreichbar.“

Seit 2015 fördert das Land im Rahmen der Kampagne „Neue Mobilität bewegt nachhaltig“ das aufeinander abgestimmte Zusammenspiel verschiedener Transportmöglichkeiten – von Fahrrad, E-Auto, ÖPNV bis zu flexiblen Sharing-Angeboten.