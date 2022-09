Klimaplanspiel zwischen virtuellem und realem Raum

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ist jedoch Nina Hainzl unter 0170 / 7549809 oder an waldschule-wunderfitz@lrasig.de möglich. Weitere Informationen unter

Sigmaringen (sz) - Am Sonntag, 25. September, veranstaltet die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Kooperation mit der Waldschule Wunderfitz ein interaktives Wald- und Klima-Planspiel mit dem Ziel der spielerischen Sensibilisierung für die Thematik.

Familien mit Kindern und Jugendlichen, sowie andere Kleingruppen können spielerisch Zusammenhänge zwischen Wald und Klima und damit zu ihrem alltäglichen Leben herausfinden. Treffpunkt für das Planspiel „Alarmstufe grün!“ ist die Waldschule Wunderfitz, ehemals Grünes Zentrum, in der Winterlinger Straße 9 in Sigmaringen-Laiz. Zwischen 13 und 16 Uhr kann laufend gestartet werden. Für den gesamten Parcours sollten bis zu zwei Stunden eingeplant werden, so der Veranstalter.

Am Startplatz erhält jede Gruppe einen Bollerwagen mit passender Ausstattung sowie Tablets mit einer interaktiven App. Die App führt die Teilnehmenden mit verschiedenen Aufgaben, Aktionen und Experimenten, eingebettet in eine Rahmenhandlung, auf einer etwa zwei Kilometer langen Strecke durch den Wald. Die einzelnen Kapitel werden auf dem Tablet jeweils über einen QR-Code an einer bestimmten Stelle auf dem Parcours gestartet.

Ein wichtiges Ziel von „Alarmstufe grün!“ sei es laut Ankündigung, bei den Teilnehmenden mehr Verständnis dafür zu entwickeln, was ihre eigene Lebensweise mit dem weltweiten Klimawandel zu tun hat, was der Wald und die Natur für mögliche Lösungsansätze liefern und wie Einzelne darauf Einfluss nehmen können. Am Ende des Planspiels steht die Frage, wie es gelingen kann, die „Alarmstufe rot“ für das Klima im Jahr 2050 wieder auf grün zu setzen. Die Teilnahme ist kostenfrei.