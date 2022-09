Klimaklage gegen Mercedes abgewiesen

STUTTGART - Als bundesweit erstes Gericht hat das Landgericht Stuttgart am Dienstag über eine Klimaklage gegen einen Kfz-Hersteller entschieden. Dabei hat es die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die Mercedes-Benz AG abgelehnt. Über die Klimaschutzpolitik müsse der Gesetzgeber entscheiden, nicht das Landgericht Stuttgart.

Geklagt hatten die drei DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch, Barbara Metz und Sascha Müller-Kraenner. Sie verlangten von Mercedes-Benz eine klimafreundlichere Geschäftspolitik. Insbesondere solle ab spätestens 2030 der weitere Verkauf von Autos mit Verbrenner-Motoren unterlassen werden. Bis dahin solle Mercedes dafür sorgen, dass seine Fahrzeuge nur noch eine begrenzte Menge CO2 ausstoßen. Auch Mercedes-Benz müsse dazu beitragen, dass Deutschland seine Klimaziele einhalten kann.

Das Landgericht Stuttgart hatte jedoch einen grundsätzlichen Einwand gegen die Klage: Die Gewaltenteilung im Rechtsstaat sehe vor, dass der Gesetzgeber die wesentlichen Entscheidungen trifft und nicht die Gerichte aufgrund der Klagen von Einzelpersonen, betonte der Vorsitzende Richter Bernd Rzymann. Nur der Gesetzgeber sei legitimiert, "das Gesamtwohl" zu definieren und daraus abzuleiten, wer noch welche CO2-Emissionen ausstoßen darf. Das Landgericht Stuttgart könne nicht einfach die dem Gesetzgeber vorbehaltenen Entscheidungen an sich ziehen.

Aber auch die Konstruktion der Klage leuchtete den Stuttgarter Richtern nicht ein. Mit der Zivilklage gegen Mercedes wollten die drei Kläger nämlich Eingriffe in ihre persönlichen Freiheitsrechte durch den Staat abwenden. Wenn das gesamte deutsche CO2-Emissions-Budget aufgebraucht ist, so die Begründung, müsse die Politik den Konsum, Verkehr und Wohnkomfort der gesamten Bevölkerung, also auch der Kläger, massiv beschränken.

Die DUH-Funktionäre lehnten sich dabei an die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts in seinem berühmten Klima-Beschluss vom Frühjahr 2021 an. Damals hat Karlsruhe den Gesetzgeber zu verstärkten Klimaschutz-Planungen aufgefordert, um die Freiheitsrechte der Bürger zu wahren.

Das Landgericht Stuttgart konnte damit im konkreten Zivilrechtsstreit aber nichts anfangen. Hier müsse das Gericht die Interessen der Kläger mit den Interessen von Mercedes-Benz abwägen. Dann müsse man aber schon einigermaßen konkret wissen, welche Beeinträchtigungen den Klägern in Zukunft eigentlich drohen, so Richter Rzymann. Bisher sei aber überhaupt nicht klar, ob die Politik bei einem Überschreiten des deutschen Klima-Budgets wirklich massive Einschränkungen anordnen würde und wie die Kläger davon persönlich betroffen wären.

DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch kündigte sofort nach der Urteilsverkündung an, man werde nun beim Oberlandesgericht Stuttgart Berufung einlegen. "Am Ende wird der Bundesgerichtshof entscheiden", prognostizierte Resch.

Der Parallelprozess am Landgericht Detmold, wo ein von Greenpeace unterstützter Biobauer gegen VW klagt, wird am 3. Februar weitergehen.

Dort ist zumindest die Argumentation des Klägers einfacher: Der stete Anstieg der Welttemperatur lasse seine Böden verdorren und dafür sei auch VW mit seinen Verbrenner-Autos mitverantwortlich.