+++EIL+++ Klimaaktivisten besetzen erneut Bäume in Innenstadt

Mehrere Klimaaktivisten haben am Samstagmorgen in der Ravensburger Innenstadt Bäume besetzt, um gegen die aus ihrer Sicht zu langsame Umsetzung der Ravensburger Klimaziele zu protestieren. Anders als bei Vorläuferaktionen mit jeweils einem einzelnen, besetzten Baum, wurden diesmal mehrere Exemplare besetzt.

Die Aktion findet genau ein Jahr nach der Errichtung des ersten "Ravensburger Klimaprotestbaumhauses" statt, bei dem es zu Konflikten zwischen Aktivsten, Anwohnern und der Polizei gekommen war.

Nach ersten Angaben von Initiator Samuel Bosch sind statt geplanter 15 derzeit nur drei bis vier Aktivisten tatsächlich auf Bäume gestiegen, um den Protest zu beginnen - deutlich weniger als erwartet. "Wir konnten loslegen. Vor Ort ist aber deutlich mehr Polizei als erwartet", sagte er am Morgen zu Schwäbische.de.

Die Aktivisten halten zur Stunde und nach Informationen auf ihrer Webseite je einen Baum vor dem Blaserturm (Kreissparkasse), gegenüber des Verlagshauses Schwäbisch Media und zwischen Karl und Eisenbahnstraße sowie im Bereich des Grünen Turms besetzt.

SZ-Reporter Benjamin Wagener bestätigte die Besetzung am Grünen Turm nahe dem Frauentorplatz. Allein dort hätten zwei Streifenwagen Position bezogen und Personalien der Baumbesetzerin aufgenommen sowie den Bereich am Baum abgesperrt. Generell sei die Lage sehr ruhig, es gebe weder nennenswerte Zahlen von Zuschauern noch Unterstützer vor Ort.

Der Protest vom Samstag weist laut Initiatoren auch auf den sechsten Jahrestag des Pariser Klimaabkommens hin, das am 12. Dezember 2015 verabschiedet wurde. Die Gruppe hat gemeinsam mit der Aktion "Scientists for Future" eine Liste an Forderungen an die Stadt Ravensburg erstellt.

Dort sind verschiedene Vorschläge für Maßnahmen aufgezählt, welche ihrer Meinung nach ergriffen werden müssten, um die angepeilte 1,5-Grad-Grenze der Klimaerwärmung nicht zu überschreiten.

"Wenn Dr. Rapp und der Gemeinderat weiterhin keine effektiven Maßnahmen ergreifen, fliegt uns das Klima in wenigen Jahren um die Ohren", so Aktionsleiter Samuel Bosch (18). "Der Ravensburger Gemeinderat könnte schon morgen anfangen, diese wichtigen Maßnahmen zur Einhaltung des 1,5-Grad-Limits umzusetzen", heißt es weiter in einer Mitteilung zur Protestaktion.