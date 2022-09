Klick: Altersrente lässt sich im Netz beantragen

Wenn's im Alltag mal wieder stressig wird, bleibt für manche Dinge nur am Wochenende oder in den Abendstunden Zeit. Das weiß auch die Deutsche Rentenversicherung und bietet ein viele Leistungen online an.

Kundinnen und Kunden können unter www.eservice-drv.de Termine vereinbaren, Daten aus dem Versichertenkonto abfragen oder auch eine Altersrente oder Kinderreha beantragen. Mithilfe von Online-Rechnern lassen sich dort zudem die Rentenhöhe schätzen und der Rentenbeginn errechnen. Dazu gibt es allerlei Informationen rund um die Themen Rente und Reha.

Wer online einmal nicht weiterkommt, kann sich unter der kostenlosen Servicenummer (0800 10 00 48 00) der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen. Dann allerdings nur in der Zeit von Montag bis Donnerstag zwischen 7.30 und 19.30 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 15.30 Uhr.

