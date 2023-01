Kleinwagen streift Mitsubishi in Kißlegg

Kisslegg (sz) - Ein heller Kleinwagen hat am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der Schlossstraße in Kißlegg ein anderes Fahrzeug gestreift und ist dann davongefahren. Das teilt die Polizei mit.

Ein Zeuge beobachtete demnach, wie der Kleinwagen, der ein defektes Rücklicht gehabt haben soll, einen am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi Space Star streifte und dessen Außenspiegel beschädigte. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Rempertshofen fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt der Verkehrsdienst Kißlegg unter Telefon 07563/90990 entgegen.