Kleintransporter fährt frontal in Pferd - Tier stirbt an Unfallstelle

Zwei Pferde sind in Seitingen-Oberflacht (Kreis Tuttlingen) auf die L432 zwischen der B523 und Seitingen auf die Straße gelaufen und haben einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei konnte der 29-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Freitagmorgen dem ersten Pferd noch ausweichen, sein Fahrzeug kollidierte aber frontal mit dem zweiten Tier.

Während der Fahrer leichte Verletzungen erlitt und zur Behandlung ins Kreisklinikum Tuttlingen gebracht wurde, erlag das Pferd noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Warum die Tiere auf Höhe eines Pferdehofs auf die Straße gelangten, war zunächst nicht bekannt. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.