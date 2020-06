Kleintransporter bringt Radfahrer zu Fall

Schelklingen (sz) - Leichte Verletzungen hat am Sonntag ein Radfahrer nach einem Unfall zwischen Schmiechen und Allmendingen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war der Radfahrer gegen 11.20 Uhr auf dem Radweg unterwegs, als ihn dort ein Kleintransporter mit wenig Abstand überholte, so dass der 38-Jährige in den Grünstreifen ausweichen musste und stürzte. Der Fahrer des Kleintransporters sei verbotenerweise auf dem Weg gefahren, so die Beamten.Polizei ermittelt Der Rettungsdienst kümmerte sich um den leichtverletzten Radfahrer. Die Polizei, erreichbar unter 07391/5880, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach dem Fahrer des Kleintransporters. Der Sachschaden am Rennrad des Verletzten beträgt rund 1000 Euro.